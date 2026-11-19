Akrep, Güneş burcundaki son günlerini yaşıyor ve sabah saatlerinde Ay'la kurduğu uyumlu açı sana içten bir tatmin duygusu veriyor. Doğum günü sezonunun bu son durağında, geçtiğimiz ay neler öğrendiğini düşünmek için güzel bir an. Burcundaki Merkür de düşüncelerini keskinleştiriyor; kendine dürüst ve net bir değerlendirme yapabilirsin.

Ay sabah günlük rutinlerini ve sağlığını yöneten alana geçiyor. Bugün enerjin yüksek ve işleri hızla halletme isteğindesin. Ancak kendine yüklenmeden ilerle; bir egzersiz, kısa bir yürüyüş ya da bol su içmek bedenini rahatlatacak. Kariyer evindeki Mars ve Jüpiter ise iş hayatında büyük hedefler koymanı destekliyor. Bu hafta yöneticilerle küçük bir gerginlik yaşadıysan, bugün sakin bir konuşmayla durumu lehine çevirebilirsin.

Partnerin varsa, akşam saatlerinde onunla günlük sorumlulukları paylaşmak hem işleri hafifletir hem de aranızdaki takım ruhunu güçlendirir. Bekarsan, iş yerinde ya da spor salonunda dikkatini çeken biri olabilir; bakışlarının etkisini hafife alma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…