Mars ve Jüpiter, sabah saatlerinde kariyer evinin zirvesinde buluşuyor ve pazartesiye parlak bir başlangıç yapıyorsun. Bir toplantıda öne çıkmak, yeni bir görev üstlenmek ya da uzun zamandır ertelediğin bir teklifi sunmak için güçlü bir gün. Çevrendeki insanlar çalışma azmini fark edecek.

Güneş kendi burcunda ilerlerken sana içsel bir güven veriyor. Ay'ın yuva evinde olması, işle ev arasındaki dengeyi kurmanı kolaylaştırıyor. Akşam saatlerinde sevdiklerinle geçireceğin kısa bir an, günün yorgunluğunu alacak.

Bekar Akrepler, iş çevresinden biriyle güzel bir bağ kurabilir. Partneri olanlar, birlikte yapılacak bir gelecek planıyla yakınlığı artırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…