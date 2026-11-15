article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey 16 Kasım Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
16 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 16 Kasım Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Mars ve Jüpiter, sabah saatlerinde kariyer evinin zirvesinde buluşuyor ve pazartesiye parlak bir başlangıç yapıyorsun. Bir toplantıda öne çıkmak, yeni bir görev üstlenmek ya da uzun zamandır ertelediğin bir teklifi sunmak için güçlü bir gün. Çevrendeki insanlar çalışma azmini fark edecek.

Güneş kendi burcunda ilerlerken sana içsel bir güven veriyor. Ay'ın yuva evinde olması, işle ev arasındaki dengeyi kurmanı kolaylaştırıyor. Akşam saatlerinde sevdiklerinle geçireceğin kısa bir an, günün yorgunluğunu alacak.

Bekar Akrepler, iş çevresinden biriyle güzel bir bağ kurabilir. Partneri olanlar, birlikte yapılacak bir gelecek planıyla yakınlığı artırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın