Doğum günü sezonundasın sevgili Akrep ve bugün Ay, senin için aşk ve yaratıcılık evi olan Balık burcuna geçerek kalbini yumuşatıyor. Duygularını göstermek, sevdiğin şeylerle vakit geçirmek ve biraz da eğlenmek istiyorsun. Öğleden sonra Ay'ın burcundaki Merkür ile uyumlu açısı, içinden geçenleri en doğru kelimelerle anlatmanı kolaylaştırıyor.

Bekar bir Akrep'sen, flört enerjin bugün oldukça yüksek. Bir bakış, bir mesaj ya da sanatsal bir etkinlikte başlayan sohbet seni heyecanlandırabilir. Partnerliysen, ona hissettiklerini sade ve içten bir dille söylemek ilişkinizi derinleştirir. Küçük bir sürpriz ya da birlikte gülebileceğiniz bir plan da aranızdaki sıcaklığı artıracak.

Öğle saatlerinde Güneş ile kariyer evindeki Jüpiter arasında kare açı var. İş hayatında hedeflerini büyütmek isteyebilirsin, ama her şeyi bir anda üstlenmek yerine adım adım ilerlemek seni daha hızlı sonuca ulaştırır. Hırsını bir kenara bırakıp kısa bir mola vermek de günün en akıllıca hamlesi olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…