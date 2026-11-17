Bugün yönetici gezegenin Jüpiter, Güneş ile kare açı yapıyor sevgili Yay ve bu senin için “her şey mümkün” hissini biraz fazla körükleyebilir. Seyahat, eğitim ya da büyük bir hayalle ilgili planlarında heyecanın tavan yapabilir. Hayallerini küçültmene gerek yok; sadece onları gerçekçi adımlara bölmek bugün işini çok kolaylaştıracak.

Ay'ın Balık burcuna, senin için ev ve aile evine geçmesi ise gününe yuva sıcaklığı katıyor. Evde geçireceğin zaman, ailenle yapacağın bir sohbet ya da sevdiğin bir yemeği hazırlamak ruhunu dinlendirir. Sabah saatlerinde Ay ile Uranüs arasındaki kare, ilişkilerde ya da evde küçük bir sürpriz değişiklik getirebilir; esnek kalırsan hiçbir şey keyfini bozamaz.

Bekarsan, tanıdığın birinin evinde ya da samimi bir ortamda güzel bir tanışma yaşayabilirsin. Partnerliysen, dışarıda koşturmak yerine evde birlikte geçirilecek sakin bir akşam ikinize de iyi gelecek. Yaklaşan doğum günü sezonun öncesinde enerjini korumak için bugün kendine nazik davran.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…