Güneş, gizli kalan konular evinde ilerlerken bugün sana sessiz bir toparlanma, sezgilerini dinleme fırsatı sunuyor. Sabah saatlerinde ise yöneticin Jüpiter, Mars'la yolculuk ve inanç evinde buluşuyor. Bu, ufkunu açan büyük bir enerji demek; bir plan, bir eğitim ya da uzaktan gelen bir fırsat bugün seni heyecanlandırabilir.

Ay'ın iletişim evinde olması, yakın çevrenle olan sohbetleri de canlandırıyor. Bir kardeşten ya da komşudan gelecek bir öneri işine yarayabilir. Cesur bir adım atmadan önce küçük bir araştırma yapmak, kararını sağlamlaştırır.

Bekar Yaylar, farklı kültürlerden ya da uzaktan biriyle ilgi çekici bir iletişim kurabilir. Partneri olanlar, birlikte yapılacak bir keşif planıyla ilişkiye tazelik katabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…