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Yay Burcu right-white
16 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 16 Kasım Pazartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Güneş, gizli kalan konular evinde ilerlerken bugün sana sessiz bir toparlanma, sezgilerini dinleme fırsatı sunuyor. Sabah saatlerinde ise yöneticin Jüpiter, Mars'la yolculuk ve inanç evinde buluşuyor. Bu, ufkunu açan büyük bir enerji demek; bir plan, bir eğitim ya da uzaktan gelen bir fırsat bugün seni heyecanlandırabilir.

Ay'ın iletişim evinde olması, yakın çevrenle olan sohbetleri de canlandırıyor. Bir kardeşten ya da komşudan gelecek bir öneri işine yarayabilir. Cesur bir adım atmadan önce küçük bir araştırma yapmak, kararını sağlamlaştırır.

Bekar Yaylar, farklı kültürlerden ya da uzaktan biriyle ilgi çekici bir iletişim kurabilir. Partneri olanlar, birlikte yapılacak bir keşif planıyla ilişkiye tazelik katabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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