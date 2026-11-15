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Akrep Burcu right-white
16 - 22 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 16 Kasım - 22 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Kasım - 22 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Kariyer evinde Mars ve Jüpiter'in Pazartesi günü gerçekleşecek buluşması, haftaya parlak bir başlangıç sağlıyor. Bir toplantıda öne çıkmak, yeni bir sorumluluk almak ya da uzun süredir ertelediğin bir teklifi sunmak için çok güçlü bir hafta. Çalışma azmin fark edilecek.

Çarşamba günü Güneş ile Jüpiter, Perşembe günü ise Mars arasındaki gergin açılar, iş yerinde kısa süreli bir rekabet ya da sabırsızlık yaratabilir. Bu küçük bir sınav; sakin ve stratejik kaldığında sonuç senin lehine olur. Merkür de burcunda hızlanarak ifade gücünü artırıyor.

Cumartesi günü doğum günü sezonunun son günü; Pazar günü Güneş Yay'a geçerek para evine giriyor ve maddi konulara odaklanmak için güzel bir dönem başlıyor. Bekar Akrepler, iş çevresinden biriyle bağ kurabilir. Partneri olanlar, birlikte yapılacak bir gelecek planıyla yakınlığı artırabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
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