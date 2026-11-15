Kariyer evinde Mars ve Jüpiter'in Pazartesi günü gerçekleşecek buluşması, haftaya parlak bir başlangıç sağlıyor. Bir toplantıda öne çıkmak, yeni bir sorumluluk almak ya da uzun süredir ertelediğin bir teklifi sunmak için çok güçlü bir hafta. Çalışma azmin fark edilecek.

Çarşamba günü Güneş ile Jüpiter, Perşembe günü ise Mars arasındaki gergin açılar, iş yerinde kısa süreli bir rekabet ya da sabırsızlık yaratabilir. Bu küçük bir sınav; sakin ve stratejik kaldığında sonuç senin lehine olur. Merkür de burcunda hızlanarak ifade gücünü artırıyor.

Cumartesi günü doğum günü sezonunun son günü; Pazar günü Güneş Yay'a geçerek para evine giriyor ve maddi konulara odaklanmak için güzel bir dönem başlıyor. Bekar Akrepler, iş çevresinden biriyle bağ kurabilir. Partneri olanlar, birlikte yapılacak bir gelecek planıyla yakınlığı artırabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…