Sevgili Terazi, Yeniay burcunda gerçekleşirken ilişkinde ortak bir hedef ya da yeni bir adım konuşmak için en doğru zamandasın. Hafta ortasına kadar küçük detaylarda uyum sağlamaya çalışmak, hafta sonunda büyük kararlar için sana zemin hazırlayacak. Önceki dönemden kalan bir konu Venüs retrosu yüzünden yeniden akla gelebilir; bunu çözmeden yeni bir sayfa açmak zor olur. Partnerinle başa dönmek yerine neyi birlikte değiştirmek istediğinizi açıkça konuşman daha verimli.

Tek başınaysan eski bir ilişkini düşünmen çok doğal, ama Yeniay sana yeni birini göstermek isteyebilir. Geçmişe bakarken geleceğin kapısını kapatma. Hafta sonu çıkacağın sosyal bir ortamda göz göze geldiğin kişiyi birkaç gün tanıdıktan sonra değerlendirmek daha sağlıklı olur; denge arayan yapın bu kez acele etmene izin vermeyecek.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…