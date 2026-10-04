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Terazi Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ekim - 11 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Yeniay burcunda gerçekleşirken ilişkinde ortak bir hedef ya da yeni bir adım konuşmak için en doğru zamandasın. Hafta ortasına kadar küçük detaylarda uyum sağlamaya çalışmak, hafta sonunda büyük kararlar için sana zemin hazırlayacak. Önceki dönemden kalan bir konu Venüs retrosu yüzünden yeniden akla gelebilir; bunu çözmeden yeni bir sayfa açmak zor olur. Partnerinle başa dönmek yerine neyi birlikte değiştirmek istediğinizi açıkça konuşman daha verimli.

Tek başınaysan eski bir ilişkini düşünmen çok doğal, ama Yeniay sana yeni birini göstermek isteyebilir. Geçmişe bakarken geleceğin kapısını kapatma. Hafta sonu çıkacağın sosyal bir ortamda göz göze geldiğin kişiyi birkaç gün tanıdıktan sonra değerlendirmek daha sağlıklı olur; denge arayan yapın bu kez acele etmene izin vermeyecek.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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