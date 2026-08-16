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Terazi Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftanın en zorlu günü senin için cuma; yöneticin Venüs, Satürn ile karşı karşıya geliyor ve bu, bütçende bir kısıtlama ya da beklenmedik bir masraf anlamına gelebilir. O güne hazırlıklı olmalı, önemli ödemeleri başka bir güne almalısın. Pazartesi Mars-Neptün karesi de ortak kaynaklarda belirsizlik yaratıyor; bir kredi ya da paylaşılan hesapla ilgili belgeleri okumadan hiçbir şeye evet dememelisin. Sisin dağılmasını beklemek bu hafta en akıllıcası. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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