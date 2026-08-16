Sevgili Terazi, bu haftanın en zorlu günü senin için cuma; yöneticin Venüs, Satürn ile karşı karşıya geliyor ve bu, bütçende bir kısıtlama ya da beklenmedik bir masraf anlamına gelebilir. O güne hazırlıklı olmalı, önemli ödemeleri başka bir güne almalısın. Pazartesi Mars-Neptün karesi de ortak kaynaklarda belirsizlik yaratıyor; bir kredi ya da paylaşılan hesapla ilgili belgeleri okumadan hiçbir şeye evet dememelisin. Sisin dağılmasını beklemek bu hafta en akıllıcası. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…