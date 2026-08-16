Sevgili Terazi, bu haftanın en yorucu günü cuma. Yöneticin Venüs, Satürn ile karşı karşıya gelirken cildin ve genel enerjin bundan etkilenebilir; kendini olağandan gergin ve donuk hissedebilirsin. Böbreklerin de bu hafta su bekliyor, ancak sen kahveye yöneliyorsun. Suyunu yanından ayırmamalı, cuma günü kendine nazik davranmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…