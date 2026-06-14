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Terazi Burcu right-white
15 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 15 Haziran Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, İkizler Yeni Ayı projelerinde bir ilerleme beklerken, pazartesi sabahı önüne devasa bir bürokratik veya yasal engel çıkarıyor. Hazırladığın kreatif bir kampanya, hukuk departmanına veya resmi bir evrak onayına takılarak süresiz olarak durdurulabilir. Kuralların yaratıcılığını prangalaması canını sıkacak.

İş çıkışında bu resmiyet, noterde veya devlet dairesinde halletmen gereken bir evrak işine dönüşüyor. Beklediğin sıranın gelmemesi, eksik bir fotokopi yüzünden işlemlerin yarına sarkması gibi sinir bozucu prosedürler, nezaketini bir kenara bırakıp sesini yükseltmene neden olabilir.

Peki ya aşk? Akşam yemeğinde flört ettiğin veya yeni tanıştığın biriyle siyasete, etiğe veya toplumsal bir konuya dair çok ters düşeceksin. Onun sığ ve çıkarcı bakış açısı mideni bulandıracak ve nezaket kalkanını indirip yemeği yarıda keserek masadan kalkacaksın. Zira prensiplerin aşktan çok daha önemli. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, evrak işlerinin stresiyle eve döndüğünde partnerinin duyarsız bir esprisi ortamı aniden gerebilir. Ancak zarafetle konuyu kapatıp sessizliğe bürünmeyi seçeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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