Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs'ün geçişi, sosyal çevre, dostluklar ve vizyon evini altın ışıklarla yıkıyor! Cuma gününün en popüler, en çok aranan ve davet edilen ismi kesinlikle sensin. Kalabalık grupların içinde kusursuz zarafetin ve tarzınla parlıyorsun; herkes seninle olmak istiyor.

Geleceğe dair kurduğun büyük hayalleri sesli bir şekilde dile getirmenin tam vakti. Dahil olduğun derneklerde, etkinliklerde veya kutlamalarda karizmatik bir duruş sergileyeceksin ki, sana yepyeni ve prestijli kapılar açılacak. Yani bugün, sosyal ağın en büyük sermayen haline gelecek.

Peki ya aşk? İlişkini dostlarınla, kalabalıklarla ve cuma partisinin neşesiyle birleştirdiğin bir güne başlıyorsun. Partnerinle beraber katıldığınız şık davette, herkesin gıptayla baktığı gösterişli çift siz olacaksınız. Birbirinize duyduğunuz hayranlık ve gurur, aşkınızı perçinleyecek. Ama bekarsan, bugün evde kalma! Şık bir cuma etkinliğinde veya kalabalık bir kutlamada; duruşuyla, statüsüyle ve tarzıyla aklını başından alacak karizmatik karakterle göz göze gelip geceye damga vuracak bir tanışma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...