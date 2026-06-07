Sevgili Terazi, bugün adalet, uyum ve denge arayışının yerle bir olduğu, karşındaki insanların maskelerinin düştüğü sarsıcı bir pazartesi olacak. Çok güvendiğin bir dostluk veya ortaklık, maddi ya da manevi bir ihanet yüzünden telafisi imkansız bir yara alabilir. Her zaman 'orta yolu bulurum' diyen naif karakterin, bugün haksızlık karşısında kılıçlarını çekmek zorunda kalacak.

Yasal bir süreçte, imza attığın bir sözleşmede veya evrak işlerinde beklenmedik, büyük bir kayıp yaşayabilirsin. İnsanlara çok kolay güvenmenin bedelini bugün ağır bir yüzleşmeyle ödüyorsun. Nezaketini bir kenara bırakıp hakkını söke söke almak için çok korktuğun çatışmanın tam ortasına dalman gerekiyor.

Peki ya aşk? Uyumun ve zarafetin temsilcisi olan sen, bugün ilişkinde çok çirkin bir gerçekle çarpışabilirsin. Partnerinin telefonunda yakalayacağın bir flört mesajı, arkandan söylenen bir yalan veya sadakatin derinden sarsılması dünyanı başına yıkabilir. O çok sevdiğin 'huzur' bugün bir hayli sarsılabilir. Bekarsan, sana çok aşıkmış gibi davranan kişinin aslında seni bir yedek seçenek olarak gördüğünü tatsız bir tesadüfle öğrenip derin bir kalp kırıklığı yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...