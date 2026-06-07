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Terazi Burcu right-white
8 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 8 Haziran Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün adalet, uyum ve denge arayışının yerle bir olduğu, karşındaki insanların maskelerinin düştüğü sarsıcı bir pazartesi olacak. Çok güvendiğin bir dostluk veya ortaklık, maddi ya da manevi bir ihanet yüzünden telafisi imkansız bir yara alabilir. Her zaman 'orta yolu bulurum' diyen naif karakterin, bugün haksızlık karşısında kılıçlarını çekmek zorunda kalacak.

Yasal bir süreçte, imza attığın bir sözleşmede veya evrak işlerinde beklenmedik, büyük bir kayıp yaşayabilirsin. İnsanlara çok kolay güvenmenin bedelini bugün ağır bir yüzleşmeyle ödüyorsun. Nezaketini bir kenara bırakıp hakkını söke söke almak için çok korktuğun çatışmanın tam ortasına dalman gerekiyor.

Peki ya aşk? Uyumun ve zarafetin temsilcisi olan sen, bugün ilişkinde çok çirkin bir gerçekle çarpışabilirsin. Partnerinin telefonunda yakalayacağın bir flört mesajı, arkandan söylenen bir yalan veya sadakatin derinden sarsılması dünyanı başına yıkabilir. O çok sevdiğin 'huzur' bugün bir hayli sarsılabilir. Bekarsan, sana çok aşıkmış gibi davranan kişinin aslında seni bir yedek seçenek olarak gördüğünü tatsız bir tesadüfle öğrenip derin bir kalp kırıklığı yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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