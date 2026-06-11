Sevgili Terazi, bugün ilişkinde partnerinle el ele verip dış dünyaya muazzam bir çift olduğunuz mesajını zarif bir şekilde veriyorsunuz. Sizi davet ettikleri cuma etkinliğinde veya dost meclisinde, partnerinin seninle duyduğu gurur ve sana yaptığı şık jestler, kalbindeki aşkı yıldızlara taşıyacak.

Ama bekarsan, sosyalleştiğin ortamlarda auran bir elmas gibi parlıyor. Çevrendeki sıradan insanları geçip ortamın en vizyoner karakteriyle kuracağın kışkırtıcı diyalog, kalbinde prestijli bir flörtün ilk sinyallerini çakıyor. Hafta sonu senin için romantik ve havalı geçecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...