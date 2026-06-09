Sevgili Terazi, bugün ilişkinde partnerinle beraber dış dünyanın yorgunluklarına kapıyı kapatıp sadece sessizce iyileşmek isteyeceksin. Beraber kanepeye uzanıp hiçbir şey yapmamanın, sadece birbirinizin nefes alışını dinlemenin verdiği iyileştirici dinginlik, ilişkine büyük bir huzur verecektir.

Ama bekarsan, bugün 'dostluk mu yoksa aşk mı?' çizgisinde tatlı bir yanılgıya düşüyorsun. Her zaman dertleştiğin arkadaşının sana bir kahve getirmesine veya saçına dokunmasına bir anlık romantik anlamlar yükleyebilirsin. Kısa süreli bir heyecan yaşatsa da bu yanılgıyı gerçeğe dökmeden önce sınırların farkına varıp dostluğunuzun saf güzelliğini koruyacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...