Sevgili Terazi, bugün beraberliğinde rutinin getirdiği sıkıcı griliği, yepyeni renklerle boyamaya hazırsın. Partnerini her zamanki şık restoranlar yerine, çok daha alternatif, belki teknolojik bir sergiye veya sıra dışı bir etkinliğe götürerek ilişkinizdeki tutkuyu ve heyecanı tamamen modern bir seviyeye taşıyacaksın.

Ama bekarsan, kuralları olan ve ne yapacağı önceden belli olan karakterler bugün radarının tamamen dışında kalıyor. Seni güldüren, tarzıyla fark yaratan ve flört ederken hiçbir taktik kullanmayacak kadar öz güvenli çılgın ruhla aranda, havai fişekler patlatan sürpriz bir elektriklenme yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...