Sevgili Terazi, bugün altıncı evinde gerçekleşen Ay ile Neptün kavuşumu, bedensel ve zihinsel olarak mola verme ihtiyacını tetikliyor. Günlük rutinlerin, yapılacaklar listesi veya ev işleri bugün gözünde aşılmaz bir dağ gibi büyüyebilir. Hayatı bir günlüğüne durdurup izin alıp sadece dinlenmek, battaniyenin altına kıvrılmak isteyeceğin nadir günlerden birindesin.

Evcil hayvanın varsa bugün onlarla kuracağın şefkatli sessiz bağ, ruhuna en büyük şifa olacaktır. Sorumluluklardan kaçmak veya ertelemek bugün bir tembellik değil, aksine tükenen pillerini şarj etmek için mecbur olduğun bir durumdur. Kendine bu şefkatli tatil gününü hediye etmelisin.

Peki ya aşk? Bugün iyi niyetle romantizmin birbirine karıştığı tatlı ama biraz da garip günü yaşıyorsun. Her zaman yanında olan, derdini dinleyen yakın bir arkadaşının sana yaptığı masum bir şefkat gösterisini veya sarılmasını yanlışlıkla romantik bir adımmış gibi yorumlayabilirsin. Bekarsan, bu ufak 'Acaba bana aşık mı?' yanılgısı seni biraz heyecanlandırsa da, gerçeğin sadece güzel bir dostluk olduğunu anladığında gülüp geçeceğin naif bir anı olarak kalacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...