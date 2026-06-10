Sevgili Terazi, bugün ilişkinde zarif romantizmin yerini tamamen soğuk hesap kitap işleri alıyor. Partnerinle ortak harcamalarınız üzerine yapacağınız inatçı tartışma, aranızdaki tüm fiziksel çekimi ve sıcaklığı bir anda yok edebilir. Birbirinizi anlamak yerine herkesin kendi cüzdanını savunduğu bu kriz, sevginizi bir miktar erozyona uğratacaktır.

Ama bekarsan, nezaketinin birileri tarafından yanlış anlaşıldığını fark ediyorsun. Sana sadece gülümsediğin için bir hak iddia eden, sınırlarını zorlayıp özel alanına saygı duymayan kontrolcü flörte bugün kapıyı sertçe kapatıyorsun. Yalnızlığın, bu toksik ısrardan bin kat daha değerlidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...