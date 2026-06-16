Sevgili Terazi, bugün gökyüzündeki Venüs ile Neptün üçgeni, ofiste estetik ve sanatsal vizyonunu konuşturman için sana muazzam bir ilham veriyor. Müşterinin karmaşık ve çözümsüz gibi görünen bir talebine, hazırlayacağın o harika görsel sunum veya mekan tasarımıyla öyle bir çözüm bulacaksın ki, herkes büyülenmiş bir şekilde sana hak verecek.

İş yerindeki bu estetik zafer, mesai sonrasında sana ruhsal bir arınma ihtiyacı getiriyor. Çarşamba akşamını bir sanat galerisini gezerek, sevdiğin bir sergiye giderek veya evinin enerjisini (feng-shui) değiştirecek ufak dekoratif dokunuşlar yaparak geçirmek zihnindeki tüm yorgunluğu alacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle beraber yatak odanızı yeniden dekore etmek veya sadece çok şık, estetik bir akşam yemeği hazırlamak aranızdaki romantizmi canlandıracak. Güzelliği birlikte yaratmak aşkınızı besliyor. Bekar bir Terazi burcu isen, ziyaret ettiğin galeride, tasarım dükkanında veya estetik algısı yüksek bir ortamda; sanat üzerine yapacağın zarif bir sohbetle başlayacak, çok şık ve büyüleyici bir tanışma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...