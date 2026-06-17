Sevgili Terazi, bugün ilişkinde fedakarlık yapmayı bırakıp kendi isteklerini merkeze koyman, partnerinle arandaki dinamiği çok daha sağlıklı bir boyuta taşıyor. Net sınırlarının olması, ilişkinde gizli kalan öfkeleri temizleyerek sevgini berraklaştıracak.

Bekar bir Terazi burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında flört dünyasının politik ve yorucu nezaket kurallarını bir kenara bırakıyorsun. Ne istediğini doğrudan söyleyen, oyun oynamayan ve senin bağımsız auranı takdir eden net bir karakterle çok dürüst bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...