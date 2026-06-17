Sevgili Terazi, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, ofiste her zaman aradığın uyumlu ve herkesi memnun eden tavrından vazgeçmeni sağlıyor. Takım içinde ayrılık yaratacağını bilsen bile, şirket için en doğru olduğuna inandığın keskin ve tek taraflı bir kararı taviz vermeden uygulayacaksın. Eleştirilere kulak tıkayıp kendi doğrunu savunuyorsun.

İş hayatındaki bu uzlaşmaz ama çok güçlü duruşun, mesai sonrasında günlük planlarına da yansıyor. Başkalarının hatırına katıldığın sosyal etkinlikleri iptal edip kendi başına kalacağın yalnız ve çok yoğun bir aktiviteye (tek başına bir spor veya odak gerektiren bir hobi) yönelerek bireyselliğini kutlayacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, bugün partnerine karşı kendi sınırlarını ve kişisel ihtiyaçlarını çok doğrudan, filtresiz bir şekilde ifade ediyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, sorunların üzerini örtmek yerine onları dürüstçe masaya yatırmanı sağlayarak aranızdaki saygıyı derinleştiriyor. Bekar bir Terazi burcu isen, sürekli senin onayını bekleyen ve kararsız flörtleri bugün anında eliyorsun. Sana eşlik ederken kendi bağımsız duruşundan taviz vermeyen, karakteri oturmuş ve yalnızlığa saygı duyan güçlü bir profile çekileceksin. Çünkü yanına yakışacak güçlü birini arıyorsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...