Sevgili Terazi, bugün Güneş ile Chiron altmışlık açısı, ofiste kilitlenmiş bir hukuki süreci veya tasarımsal bir anlaşmazlığı diplomasi yeteneğinle çözmeni sağlıyor. Müşteri ve yönetim arasında kalan zorlu bir pazarlıkta, her iki tarafı da memnun edecek orta yolu bularak projeyi iptal olmaktan kurtaracaksın.

Uyumsuzlukları dengeleyerek yarattığın bu barış ortamı, projeyi kurtarmakla kalmıyor, kendi içindeki çatışma korkunu da şifalandırıyor. Zor anlarda ne kadar adil ve güçlü bir yönetici olduğunu fark ettiğin, huzurlu bir cumartesi mesaisi yaşıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle aranda son günlerde yaşanan ufak bir denge kaybını harika bir uzlaşmayla tamir ediyorsun. Birbirinizi anlayışla dinleyip ortak paydada buluşmanız, ilişkinizi zarif bir seviyeye taşıyacak. Bekar bir Terazi burcu isen, aşırı uçlarda yaşayan ve kriz yaratan insanlardan tamamen uzaklaşıyorsun. Sana huzur vadeden, adalet duygusu yüksek ve enerjini kusursuz bir şekilde dengeleyen naif ruhla uyumlu bir çekim yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...