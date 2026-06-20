Sevgili Terazi, partnerinle birlikte dış dünyaya karşı sergilediğin uyumlu ve şık tablo, aranızdaki sevgiyi perçinliyor. Birbirinizin başarılarını kutlamak ve hayatı bir kutlama gibi yaşamak, ilişkine harika bir yaz coşkusu katacak.

Bekar bir Terazi burcu isen, bugün sana vasat veya sıradan gelen hiçbir flörtle ilgilenmiyorsun. Hedefleri olan, kaliteli bir yaşama inanan ve sana layık olduğun saygıyı ilk andan itibaren sunan olgun karakterle çok ciddi ve estetik bir yola adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...