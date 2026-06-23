Sevgili Terazi, bugün Venüs ve Satürn arasındaki üçgen açı, ofiste her zaman aradığın barışçıl ve uzlaşmacı ortamı yıkıp, seni hakkını arayan sert bir savaşçıya dönüştürüyor. Eski bir işvereninle veya mevcut yöneticinle olan anlaşmazlığı mahkemeye taşımak veya ödenmeyen haklarını avukat aracılığıyla talep etmek için sert bir adım atacaksın.

Hakkını ararken kimseye şirin görünme çabasına girmeyeceksin. Katı ve yasal sınırlar çizerek başlattığın bu süreç, günün sonunda sana hakkın olan yüklü bir tazminatı veya yasal bir zaferi getirerek mesaiyi çok güçlü kapatmanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle aranızdaki belirsizlikleri bitirmek için çok keskin ve tavizsiz kurallar koyuyorsun. Mantığa uymayan davranışları tolere etmeyi bırakıp, ilişkiye net bir yön çizme kararlılığın saygıyı artıracak. Bekar bir Terazi burcu isen, sana vakit kaybettiren eski partnerleri veya kararsız flörtleri bugün kalıcı olarak engelliyorsun. Duygusal bağları koparıp, sadece senin sınırlarına uyan ciddiyetteki kişilere alan açacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...