Sevgili Terazi, partnerinle arandaki sorunları çözmek için koyduğun sert ve net kurallar, ilişkini sarsıntılardan kurtarıp sağlam bir zemine oturtuyor. Kendinden taviz vermeden sevmeyi öğrenmek, aranızdaki bağı olgunlaştıracak.

Bekar bir Terazi burcu isen, zamanını çalan insanları hayatından bir anda çıkarıyorsun. Seni yormayan, ne istediğini bilen ve ilk andan itibaren ciddiyetini ortaya koyan karakterle kuracağın bağ, sana aradığın güvenli yapıyı sunacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...