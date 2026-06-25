Sevgili Terazi, bugün Güneş Neptün karesi, beklediğin bir ödemenin, bursun veya finansal desteğin gecikmesi ihtimaline karşı seni uyarıyor. Ancak bu gecikme moralini bozmak yerine, içindeki çözüm üretme yeteneğini tetikleyecek. Kendi imkanlarınla harika bir 'B Planı' üreterek bütçeni sarsılmaktan kurtarıyorsun.

Başkalarına bel bağlamadan kendi sorununu çözebildiğini görmek, öz güvenini inanılmaz bir seviyeye taşıyacak. Finansal bağımsızlığını hissettiğin bu süreç, hayata karşı duruşunu çok daha sağlam ve kararlı bir hale getirerek seni rahatlatıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen partnerinle karşılaştığın küçük bir engeli el ele vererek aşman, ilişkinin ne kadar iyi bir takım çalışması olduğunu kanıtlıyor. Zorluklar sevgini parlatıyor. Bekar bir Terazi burcu isen bugün sana sürekli destek vaat eden ama eyleme geçmeyen kişilerden uzaklaşıyorsun. Kendi ayakları üzerinde duran, sorun çözen ve mazeret üretmeyen güçlü bir karakterle saygıya dayalı bir bağ kuracaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...