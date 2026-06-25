Sevgili Terazi, partnerinle ortak bir soruna çözüm üretmek, ilişkideki dostluğu ve yoldaşlığı zirveye taşıyor. Sadece iyi günde değil, zor anlarda da birbirinize güvenebileceğinizi görmek aşkınızı sarsılmaz kılıyor.

Bekar bir Terazi burcu isen sana güven veren ve eylemleriyle konuşan insanlara yöneliyorsun. Hayatın zorluklarına karşı dik durabilen, çözüm odaklı ve zihinsel gücü yüksek karakterle yaşayacağın etkileşim, kalbine çok derin bir huzur getirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...