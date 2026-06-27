Sevgili Terazi, partnerinle birlikte yaşam düzenine dair aldığın hızlı ve pratik kararlar, ilişkindeki aidiyet hissini pekiştiriyor. Beklentileri açıkça ifade etmek ve evdeki sorunları el ele çözmek, aranızdaki şefkati bir üst seviyeye taşıyarak yuvanızın huzurunu artıracak.

Bekar bir Terazi burcu isen, duygusal manipülasyonlardan ve suskun insanlardan uzaklaşıyorsun. Sana açık konuşan, niyetini baştan belli eden ve kökler/aile konularında seninle benzer sıcakkanlı değerlere sahip karakterle, sohbetin su gibi aktığı güvenli bir aşka yelken açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…