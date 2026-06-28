Sevgili Terazi, bugün Merkür durağan konumda ilerlerken, dikkatini dış dünyadan, dengelerden ve akademik konulardan çekerek aile köklerine, ev geçmişine ve içsel temellerine yönlendiriyor. Eski aile albümlerine bakmak, büyüklerinle uzun sohbetler etmek veya evinin temel bir ihtiyacını onarmak ruhuna müthiş bir aidiyet hissi verecek.

Kendi temellerine ve geçmişine saygı duyduğunda, içsel huzurunun ne kadar sağlam bir yapıya oturduğunu fark ediyorsun. Dışarıda onay aramak yerine evinin güvenli duvarları arasında hissettiğin bu sıcaklık, haftaya çok güçlü bir başlangıç yapmanı sağlayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen partnerinle evinde baş başa kalarak nostaljik bir film izlemek veya gelecek yuva planları yapmak aranızdaki şefkati besliyor. Ev hayatı sana iyi gelecek. Bekar bir Terazi burcu isen bugün aile üyelerinin tanıştırdığı veya çocukluk çevrenden gelen bir haberle başlayan, güven ve aşinalık hissi veren köklü bir iletişime adım atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...