Sevgili Terazi, partnerinle birlikte evde geçireceğin kaliteli ve huzurlu zamanlar, sevgini köklendiriyor. Birlikte evi güzelleştirmek, aileye veya geleceğe dair umut dolu planlar yapmak, aranızdaki aidiyet duygusunu sarsılmaz bir bağa dönüştürecek.

Bekar bir Terazi burcu isen dışarıdaki gürültülü arayışları bırakıp kalbinin evini arıyorsun. Sana güven veren, samimi, korumacı ve geleneksel değerlere önem veren sıcakkanlı bir karakterle kökleri sağlam bir aşka yelken açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…