Sevgili Terazi, temmuz ayına kalbinde rengarenk çiçekler açarak başlıyorsun! Ay Oğlak burcunun getirdiği o ağır ailevi sorumluluklardan, ev görevlerinden ve sınırlandırmalardan çıkarak; yaratıcılık, neşe ve oyunbazlık evi olan Kova burcuna geçiyor. Ciddi surat ifadelerini bir kenara bırakıp içindeki çocuğu özgür bırakıyorsun.

Bugün rutin bir işi bile eğlenceli bir oyuna çevirme yeteneğine sahipsin. Yeni bir tarif denemek, müzik açıp temizlik yapmak veya hobilerine yönelerek sanatsal bir şeyler üretmek ruhuna inanılmaz bir yaşamsal enerji ve hafiflik katacak. Kendine zaman ayırıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle aranızdaki ciddiyeti kırıp çok daha flörtöz, neşeli ve oyunbaz bir iletişime geçiyorsun. Birlikte gülmek ve çocuklaşmak aşkınıza bahar havası getirecek. Bekar bir Terazi burcu isen, çekiciliğinin zirvesinde olduğun bu gün, doğal ve neşeli tavırlarınla girdiğin ortamda herkesi büyülüyorsun. Sanatsal zevkleri gelişmiş, vizyoner ve esprili biriyle çok heyecanlı bir flörte adım atacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…