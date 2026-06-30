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Terazi Burcu right-white
1 Temmuz 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Temmuz Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay Kova burcuna geçerken kalp ritmine, damar esnekliğine ve hücresel canlılığa muazzam bir enerji yansıtıyor. Eğlenmek ve hareket halinde olmak kan akışını hızlandırarak bedeninde anlık sıcaklık artışları yaratabilir.

Kardiyovasküler sistemini desteklemek ve hücresel yenilenmeyi sağlamak için kırmızı orman meyveleri (antioksidan) tüketmek ve bol su içmek harika bir yatırımdır. Bedensel ritmini canlı tutmak, cildine doğal bir ışıltı ve ruhuna sarsılmaz bir zindelik verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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