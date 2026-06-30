Sevgili Terazi, partnerinle birlikte kuralları yıkıp anın tadını çıkarmak, ilişkinin temelindeki o saf dostluğu zirveye taşıyor. Birbirinize küçük tatlı sürprizler yapmak veya sadece en sevdiğiniz müziği dinleyerek keyiflenmek, sevgini çok taze ve sarsılmaz kılacak.

Bekar bir Terazi burcu isen, kasıntı ve kendini olduğundan farklı gösteren insanlardan anında sıkılıyorsun. Kendi doğal halinde olmaktan korkmayan, zekasıyla seni güldüren ve sanata değer veren o aydınlık ruhla, hiçbir zorlama hissetmeden akıp giden bir serüvene başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…