Sevgili Terazi, partnerinle birlikte sosyalleşmek ve ortak arkadaşlarınla kaliteli vakit geçirmek, ilişkine yepyeni bir vizyon katıyor. Evinin o korunaklı ve huzurlu havasını dışarıdaki neşeyle birleştirdiğinde, birbirinize duyduğunuz bağlılığın sadece aşk değil, harika bir yoldaşlık olduğunu da hissedeceksin.

Bekar bir Terazi burcu isen, başlayan Merkür retrosu kariyer geçmişinle ilgili veya eski iş ortamlarından birini yeniden karşına çıkarabilir. Ancak kalbinin asıl rotası, Jüpiter'in aydınlattığı o yeni sosyal ortamlarda gizli. Seni toplum içinde gururla taşıyacak, vizyoner ve neşesiyle seni büyüleyen o karizmatik kişiyle, arkadaşlıktan doğan çok sağlam bir aşka yelken açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…