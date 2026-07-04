Sevgili Terazi, partnerinle arandaki o politik ve kırılgan iletişim bugün yerini çok net, doğrudan ve şeffaf bir dürüstlüğe bırakıyor. Fikir ayrılıklarını bir tehdit olarak görmek yerine, iki bağımsız bireyin zenginliği olarak kabul etmek, ilişkinin zeminini sarsılmaz bir saygıya ulaştıracak.

Bekar bir Terazi burcu isen, seni sürekli el üstünde tutmaya çalışıp kendi fikirlerini saklayan insanları hayatından uzaklaştırıyorsun. Kendi doğrularından asla taviz vermeyen, gerektiğinde seninle zihinsel bir kılıç dövüşüne girebilen o dürüst ve isyankar karakterle, temelleri çok sağlam ve ateşli bir bağ kuruyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…