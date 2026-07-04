Sevgili Terazi, Ay'ın Balık burcundaki ilerleyişi, pazar gününe girerken içindeki o isyankar gücü uyandırıyor. Her zaman uyum arayan, kimseyi kırmamaya çalışan politik duruşunu kökünden yıkarak; sırf tatsızlık çıkmasın diye sustuğun konularda 'Benim sınırım burası' deme cesareti göstereceksin. Kendi hakkını savunmanın o eşsiz ve sağlıklı bencilliğini yaşıyorsun.

Başkalarının onayı veya sahte barışlar için kendinden taviz vermeyi reddettiğinde, içindeki o muazzam enerjinin nasıl harladığını göreceksin. Kendi kararlarını korkusuzca uyguladığın, hızla eyleme geçtiğin ve kimseye hesap vermediğin bugün, Ay'ın uyumlu açılarıyla birleşerek sana muazzam bir özsaygı kazandırıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinin her dediğine uyum sağlamayı bırakıp, kendi itirazlarını ve farklılıklarını keskin bir şekilde ortaya koyuyorsun. Dürüst çatışmalar tutkunu alevlendirecek. Bekar bir Terazi burcu isen, seninle sürekli aynı fikirde olup seni onaylayan flörtlerden sıkılarak; seninle tartışabilen, zihnine meydan okuyan cesur bir ruhla elektriği çok yüksek bir çekim yaşıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...