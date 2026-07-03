Sevgili Terazi, bugün gökyüzündeki Mars ile Uranüs’ün kavuşumu, senin o uyum arayan, kimseyi kırmamaya çalışan ve sürekli başkalarını önceliklendiren doğanı kökünden sarsıyor. Cumartesi sabahı uyanıp sırf tatsızlık çıkmasın diye sustuğun her konuya isyan ederek 'Ben buradayım ve öncelik benim' deme cesareti göstereceksin. Bencilliğin en sağlıklı halini yaşıyorsun.

Başkalarının onayı veya sevgisi için kendinden taviz vermeyi reddettiğinde, içindeki o muazzam ateşin nasıl harladığını göreceksin. Kendi kararlarını korkusuzca uyguladığın, hızla eyleme geçtiğin ve kimseye hesap vermediğin bugün, sana eşsiz bir öz saygı ve yaşam enerjisi kazandırıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinin her dediğine uyum sağlamayı bırakıp ilişkinin direksiyonunu kendi eline alıyorsun. Kendine güvenen bu tavrın tutkuyu alevlendirecek. Bekar bir Terazi burcu isen, seni bekleten veya oyun oynayan flörtleri anında silerek, inisiyatif alan ve sana doğrudan, cesurca yaklaşan o ateşli karakterle çok hızlı bir etkileşime giriyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...