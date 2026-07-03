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Terazi Burcu right-white
4 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.07.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

4 Temmuz Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, partnerinle arandaki dinamikte inisiyatif alma sırası bugün sende. Beklentilerini açık ve net bir şekilde dile getirmen, ilişkinin temelindeki o durağan enerjiyi kırarak sana çok daha hareketli, tutkulu ve saygı dolu bir akşam yaşatacak.

Bekar bir Terazi burcu isen, kararsızlıkları ve sürekli birilerini memnun etme çabasını çöpe atıyorsun. Niyetini saklamayan, ilk adımı atmaktan çekinmeyen ve senin o güçlü auranı taşıyabilecek cesur karakterle, temelleri çok dürüst ve ateşli bir bağ kuruyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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