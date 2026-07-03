Sevgili Terazi, partnerinle arandaki dinamikte inisiyatif alma sırası bugün sende. Beklentilerini açık ve net bir şekilde dile getirmen, ilişkinin temelindeki o durağan enerjiyi kırarak sana çok daha hareketli, tutkulu ve saygı dolu bir akşam yaşatacak.

Bekar bir Terazi burcu isen, kararsızlıkları ve sürekli birilerini memnun etme çabasını çöpe atıyorsun. Niyetini saklamayan, ilk adımı atmaktan çekinmeyen ve senin o güçlü auranı taşıyabilecek cesur karakterle, temelleri çok dürüst ve ateşli bir bağ kuruyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…