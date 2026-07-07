Sevgili Terazi, bugün hayatındaki ilişkilerin sana ne kattığını ve senin bu ilişkilerin içinde ne kadar yer kapladığını daha fazla düşünebilirsin. Sen uyumu seven, denge kuran ve çoğu zaman bulunduğu ortamın huzurunu korumaya çalışan bir burçsun. Ancak bazen bu dengeyi sağlamak adına kendi ihtiyaçlarını geri plana atabiliyorsun. Bugün ise başkalarının beklentileri ile kendi isteklerin arasındaki çizgi daha görünür hale gelebilir.

İş ve kariyer hayatında ortaklıklar, ekip çalışmaları ve birlikte yürütülen projeler ön plana çıkıyor. Bir iş birliği teklifini, mevcut çalışma düzenini ya da birlikte alınan kararları yeniden değerlendirmek isteyebilirsin. Özellikle karşındaki insanların senden beklentileri ile senin vermeye hazır oldukların arasında denge kurman gerekebilir.

Maddi konularda ise ortak gelirler, paylaşılması gereken harcamalar ya da birlikte yönetilen bütçeler gündeme gelebilir. Bir süredir devam eden bir maddi düzenin sana gerçekten uygun olup olmadığını sorgulayabilirsin. Bugün kendi emeğinin ve katkının değerini daha net görmek isteyebilirsin.

Aşk hayatında ise ilişkilerin merkezinde karşılıklı anlayış yer alıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle birbirinizden beklentilerinizi konuşmak ilişkinize iyi gelebilir. Bekar bir Terazi burcu isen, seni etkileyen kişinin yanında ne kadar kendin olabildiğin her şeyden daha önemli hale gelebilir.

Bugün gökyüzü sana bazen en sağlıklı ilişkinin, önce insanın kendisiyle kurduğu ilişki olduğunu hatırlatıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…