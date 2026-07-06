Sevgili Terazi, bugün karşındaki insanların senden ne beklediği ile senin gerçekten ne istediğin arasındaki çizgi biraz bulanıklaşabilir. İlişkiler, ortaklıklar ve birlikte alınan kararlar günün merkezinde yer alırken, her zamanki gibi dengeyi koruma görevi üstlenebilirsin. Ancak bazen huzuru sağlamak adına kendi ihtiyaçlarını geri plana atmak, uzun vadede seni yoran bir döngüye dönüşebiliyor. Bugün biraz da kendi sesini duymaya çalışman gerekebilir. Çünkü sağlıklı bir denge, yalnızca karşı tarafı mutlu etmekle değil, kendine de aynı özeni göstermekle kurulur.

İş ve kariyer hayatında birlikte hareket ettiğin kişilerle kurduğun iletişim önem kazanıyor. Bir ortaklık, ekip çalışması ya da uzun süredir devam eden bir iş birliğiyle ilgili bazı konular yeniden değerlendirilebilir. Özellikle son kararı vermeden önce herkesin beklentilerini netleştirmek ilerleyen süreçte işini kolaylaştırabilir. Maddi konularda ise paylaşılması gereken sorumluluklar veya ortak harcamalar gündeme gelebilir. Bugün büyük adımlar atmaktan çok mevcut düzeni gözden geçirmek daha doğru hissettirebilir. Gün içerisinde kendine ait küçük molalar yaratmak ve zihinsel yükünü hafifletmek de sana iyi gelebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, bugün partnerinle aranızdaki uyumun hangi alanlarda güçlendiğini, hangi alanlarda daha fazla iletişime ihtiyaç duyduğunu fark edebilirsin. Duygularınızı açıkça konuşmak ve birbirinizi gerçekten dinlemek ilişkinize taze bir enerji katabilir. Bekar bir Terazi burcu isen, karşına çıkan bir kişi ilk andan itibaren dikkatini çekebilir. Ancak bu kez seni etkileyen şey yalnızca dış görünüş ya da ilk izlenim değil, birlikte kurduğunuz denge ve rahatlık hissi olabilir. Kalbinin karar vermesi için kendine biraz zaman tanımak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…