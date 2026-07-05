Sevgili Terazi, Mars ile Uranüs kavuşumunun etkileri devam ederken bugün ilişkilerinde ve ortak kararlarında beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Özellikle uzun zamandır belirli bir dengede ilerleyen bir konu, aniden farklı bir yön kazanabilir. Sen her zaman ortamın huzurunu korumaya, herkesin fikrini dikkate almaya ve orta yolu bulmaya çalışan bir burçsun. Ancak bugün başkalarının beklentileri kadar kendi isteklerini de masaya koymanın önemli olduğunu fark edebilirsin. Bazen denge, herkesi mutlu etmeye çalışmaktan değil, kendine karşı da adil olmaktan geçer.

İş ve kariyer hayatında birlikte çalıştığın kişilerle kurduğun iletişim belirleyici olabilir. Bir ekip çalışması, ortak proje ya da yapılacak bir görüşme günün akışını değiştirebilir. Farklı fikirleri bir araya getirme becerin sayesinde çözülmesi zor görünen bir konuda uzlaşma sağlayabilirsin. Maddi konularda ise paylaşım gerektiren harcamalar veya ortak bütçeler gündeme gelebilir. Karar verirken hem bugünü hem de uzun vadeli planlarını göz önünde bulundurmak sana avantaj sağlayacaktır. Gün içerisinde kendine keyif veren küçük anlar yaratmak ve zihnini gereksiz yüklerden uzaklaştırmak da iyi hissettirebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, bugün partnerinle arandaki iletişim ilişkinizin merkezinde yer alabilir. Karşılıklı beklentileri açıkça konuşmak ve birbirinizi gerçekten dinlemek aranızdaki uyumu güçlendirebilir. Küçük bir jest ya da birlikte alınacak ortak bir karar ilişkinize yeni bir enerji katabilir. Bekar bir Terazi burcu isen, sosyal çevrende ya da katıldığın bir ortamda dikkatini çeken biri olabilir. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca dış görünüş değil, kurduğun sohbetin akışı ve yakaladığın zihinsel uyum olabilir. Kalbinin ve aklının aynı noktada buluşmasına izin vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…