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Terazi Burcu right-white
6 Temmuz 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Temmuz Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün çevrendeki insanların enerjisi ve gün içinde değişen dengeler seni düşündüğünden daha fazla etkileyebilir. Özellikle yoğun tempo ve kararsızlık hissi zihinsel yorgunluk yaratırken, uyku düzeni veya enerji seviyende dalgalanmalar hissedebilirsin. Kendine ait küçük bir alan yaratmak ve gün içinde kısa molalar vermek dengeyi yeniden kurmana yardımcı olabilir. Bugün senin şifa enerjin, iç huzurunu koruyabildiğin anlarda güçlenebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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