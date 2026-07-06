Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında karşındaki insanı anlamaya çalışırken kendi duygularını ne kadar duyduğunu sorgulayabilirsin. Sen ilişkilerde uyumu, paylaşmayı ve birlikte hareket edebilmeyi önemseyen bir burçsun. Bu yüzden çoğu zaman ortamın huzurunu korumak adına kendi isteklerini ikinci plana atabiliyorsun. Ancak bugün kalbin senden biraz daha dürüst olmanı isteyebilir. Gerçek denge bazen herkesi mutlu etmekten değil, kendi duygularına da aynı özeni göstermekten geçer.

İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle aranızdaki ilişkinin hangi noktada sizi beslediğini, hangi noktada ise daha fazla iletişime ihtiyaç duyduğunu fark edebilirsiniz. Son zamanlarda ertelenen konuşmalar ya da üzeri örtülen küçük kırgınlıklar yeniden gündeme gelebilir. Bu kez önemli olan sorunu çözmekten önce birbirinizi gerçekten duyabilmek olacak. Çünkü bazen tek bir samimi cümle, uzun açıklamalardan daha güçlü bir etki yaratabilir.

Bekar bir Terazi burcu isen, ilgini çeken biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. İlk izlenimlerin ya da dış görünüşün yarattığı etki yerini daha derin sorulara bırakabilir. Karşındaki kişinin sana nasıl hissettirdiği, yanında ne kadar rahat olabildiğin ve aynı hayata ne kadar benzer yerlerden baktığınız daha önemli hale gelebilir. Belki de bugün kalbin, daha önce fark etmediğin bir ayrıntıyı sana göstermek istiyordur.

Aşk konusunda cevapları yalnızca karşındaki kişide aramak yerine kendi duygularına yöneldiğinde çok daha net bir tablo görebilirsin. Çünkü bazen en önemli ilişki, insanın önce kendisiyle kurduğu dengede başlar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…