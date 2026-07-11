Sevgili Terazi, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, uzun süredir sürüncemede kalan bir konuyu sonuçlandırma isteği verebilir. Bugün yarım bırakılan işleri tamamlamak, gereksiz yüklerden kurtulmak ve zihnini boşaltmak düşündüğünden daha kolay olabilir.

Kariyer hayatında daha önce çekindiğin bir konuda fikrini açıkça dile getirebilirsin. Toplantıda söylediğin tek bir öneri ya da yaptığın kısa bir yorum beklenmedik şekilde destek görebilir. Kendine güvenmen gereken bir gündesin.

Maddi konularda alışverişten çok sahip olduklarını değerlendirmek ön plana çıkıyor. Evde kullanılmayı bekleyen ürünleri fark etmek ya da gereksiz tekrarları önlemek bütçeni koruyabilir.

Aşk hayatında ise küçük jestler günü güzelleştirebilir. İlişkisi olan Terazi burçları partnerlerinden gelen samimi bir mesajla mutlu olabilir. Bekar Terazi burçları ise uzun süredir göz göze geldikleri ama hiç konuşmadıkları biriyle ilk kez sohbet etme fırsatı yakalayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…