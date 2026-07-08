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Terazi Burcu right-white
9 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 9 Temmuz Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte göz önünde olan konulardan çok perde arkasında kalan detaylar dikkatini çekebilir. Uzun süredir cevaplamadığın bir mesajı göndermek, yarım bıraktığın bir işi tamamlamak ya da kimseye söylemeden üzerinde düşündüğün bir kararı netleştirmek isteyebilirsin. Özellikle kalabalıklardan biraz uzaklaşıp kendi sesini dinleme ihtiyacı hissedebilirsin.

İş hayatında ise görünmeyen emeklerin ön plana çıkıyor. Hazırlığını senin yaptığın ama başkasının sunduğu bir proje, düzenlediğin bir dosya ya da kimsenin fark etmediği bir hata düzeltmesi düşündüğünden daha fazla önem taşıyabilir. Bugün sahnede olmak yerine sistemi ayakta tutan kişi olman dikkat çekebilir.

Maddi konularda ise uzun süredir fark etmediğin küçük harcamalar yeniden gündemine gelebilir. Kullanmadığın bir uygulama üyeliği, otomatik yenilenen bir abonelik ya da “nasıl olsa az” diyerek önemsemediğin ödemeler bütçende yer açmanı sağlayabilir. Bugün kazanç, yeni para kazanmaktan çok sessizce eksilen parayı durdurmaktan geçebilir.

Aşk hayatında ise büyük itiraflardan çok sessiz jestler etkili olacak. Partnerinin sen yorulmadan yaptığı küçük bir iş, sen söylemeden fark ettiği bir ihtiyaç ya da günün sonunda gelen kısa bir “nasılsın?” mesajı düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Bekar bir Terazi burcuysan, uzun süredir seni uzaktan takip eden ya da varlığına alıştığın biri bir anda duygularını açıklama cesareti bulabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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