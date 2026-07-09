Sevgili Terazi, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte ikili ilişkilerde uzun süredir görmezden geldiğin bazı detaylar daha görünür hale gelebilir. Sürekli senin özür dilediğin, plan yaptığın ya da orta yolu bulmaya çalıştığın bir ilişkinin yükünü tek başına taşıdığını fark edebilirsin. Bugün “denge” dediğin şeyin gerçekten karşılıklı olup olmadığını sorgulayacaksın.

İş hayatında ortak yürütülen projeler ve iş birlikleri öne çıkıyor. Bir toplantıda verilen sözlerin yerine getirilmediğini görmek ya da sürekli aynı kişilerin sorumluluk alması yeni bir düzenleme ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Özellikle yazılı olmayan anlaşmaları netleştirmek ileride işini kolaylaştırabilir.

Maddi konularda ortak harcamalar, paylaşılmış faturalar ya da birlikte yapılan alışverişler gündeme gelebilir. Aşk hayatında ise partnerinin söylediklerinden çok davranışları dikkatini çekecek. Bekar bir Terazi burcuysan, uzun süredir kararsız kalan bir kişinin nihayet net bir tavır sergilediğini görebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…