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Terazi Burcu right-white
10 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 10 Temmuz Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte ikili ilişkilerde uzun süredir görmezden geldiğin bazı detaylar daha görünür hale gelebilir. Sürekli senin özür dilediğin, plan yaptığın ya da orta yolu bulmaya çalıştığın bir ilişkinin yükünü tek başına taşıdığını fark edebilirsin. Bugün “denge” dediğin şeyin gerçekten karşılıklı olup olmadığını sorgulayacaksın.

İş hayatında ortak yürütülen projeler ve iş birlikleri öne çıkıyor. Bir toplantıda verilen sözlerin yerine getirilmediğini görmek ya da sürekli aynı kişilerin sorumluluk alması yeni bir düzenleme ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Özellikle yazılı olmayan anlaşmaları netleştirmek ileride işini kolaylaştırabilir.

Maddi konularda ortak harcamalar, paylaşılmış faturalar ya da birlikte yapılan alışverişler gündeme gelebilir. Aşk hayatında ise partnerinin söylediklerinden çok davranışları dikkatini çekecek. Bekar bir Terazi burcuysan, uzun süredir kararsız kalan bir kişinin nihayet net bir tavır sergilediğini görebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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