Sevgili Terazi, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir görmezden geldiğin bazı tekrarlar dikkatini çekebilir. Belki her plan değiştiğinde uyum sağlayan taraf sensindir ya da her kriz anında ortamı sakinleştiren kişi yine sen oluyorsundur. Bugün ilişkilerde ve günlük yaşamda yük dağılımına daha farklı gözlerle bakabilirsin.

İş hayatında ortak çalışmalar ve ekip işleri ön planda olacak. Özellikle toplantılarda fikir üretenlerle sonuca ulaşanların aynı kişiler olmadığını fark edebilirsin. Bu durum seni daha net görev paylaşımı istemeye yöneltebilir. Maddi konularda ise bir başkası adına üstlendiğin küçük masrafların ya da “sonra hallederiz” denilen ödemelerin toplamı düşündüğünden daha büyük çıkabilir.

Aşk hayatında ise emek dengesi önem kazanıyor. İlişkisi olan Terazi burçları, sürekli ilk adımı atan taraf olup olmadıklarını sorgulayabilir. Bekar Terazi burçları ise haftalardır aynı yerde duran bir iletişimin gerçekten ilerlemek isteyip istemediğini daha net görebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…