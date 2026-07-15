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Terazi Burcu right-white
16 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 16 Temmuz Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş'in Yengeç burcuna geçişiyle kariyer hayatın, hedeflerin ve toplumsal statün en parlak dönemine giriyor. Ancak retro Merkür'ün tepe noktandaki varlığı, üstlerinle veya otorite figürleriyle olan iletişiminde geçmiş krizlerin yeniden tetiklenebileceğine işaret ediyor. Profesyonel alanda kendini doğru ifade ettiğinden emin olmalı, yanlış anlaşılmaları engellemek için yazılı ve net iletişim kanallarını tercih etmelisin.

Maddi olarak kariyerine yatırım yapacağın, statünü ve unvanını sağlamlaştıracak harcamaların öne çıkabileceği bir gündesin. Satürn'ün kısıtlayıcı açısı, beklediğin terfiyle birlikte gelecek maaş artışlarının veya primlerin onaylanma sürecini biraz uzatabilir. Bütçeni planlarken gelecekteki olası gelirlere güvenerek harcama yapmamalı, tamamen elindeki somut birikim üzerinden hareket etmelisin.

İlişkisi olan bir Terazi isen ilişkinin geleceği, evlilik planları ya da ailelerin bu sürece dahil olması gibi ciddi konular partnerinle aranda bir baskı unsuru oluşturabilir; toplumsal beklentileri bir kenara bırakıp kendi mutluluğunuza odaklanmalısınız. Bekar bir Terazi isen flörtöz ve geçici ilişkilerden tamamen uzaklaşıp daha ciddi, ayakları yere basan ve gelecek vadeden partner adaylarına yönelmek isteyeceksin. Yaşça büyük ya da olgun karakterli kişilerin ilgisini çekebileceğin bir dönemdesin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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