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Terazi Burcu right-white
16 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.07.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

16 Temmuz Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında ciddiyet, gelecek hedefleri ve toplumsal statü temalarının önem kazanacağı bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Terazi isen ilişkinin geleceği, evlilik planları ya da ailelerin bu sürece dahil olması gibi ciddi konular partnerinle aranda bir baskı unsuru oluşturabilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn etkisi altındayken toplumsal beklentileri bir kenara bırakıp tamamen kendi mutluluğunuza odaklanmanız en doğrusu olacaktır.

Bekar bir Terazi isen flörtöz ve geçici ilişkilerden tamamen uzaklaşarak daha ciddi, ayakları yere basan partner adaylarına yönelmek isteyebilirsin. Hayatında olgunluk ve güven aradığın bu süreçte, yaşça büyük ya da karakter olarak seni koruyup kollayabilecek kişilerin ilgisini çekebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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