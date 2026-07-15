Sevgili Terazi, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında ciddiyet, gelecek hedefleri ve toplumsal statü temalarının önem kazanacağı bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Terazi isen ilişkinin geleceği, evlilik planları ya da ailelerin bu sürece dahil olması gibi ciddi konular partnerinle aranda bir baskı unsuru oluşturabilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn etkisi altındayken toplumsal beklentileri bir kenara bırakıp tamamen kendi mutluluğunuza odaklanmanız en doğrusu olacaktır.

Bekar bir Terazi isen flörtöz ve geçici ilişkilerden tamamen uzaklaşarak daha ciddi, ayakları yere basan partner adaylarına yönelmek isteyebilirsin. Hayatında olgunluk ve güven aradığın bu süreçte, yaşça büyük ya da karakter olarak seni koruyup kollayabilecek kişilerin ilgisini çekebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…