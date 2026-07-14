İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle gelecek planlarını, sorumlulukları ve aileleri de içine alan ciddi ama bir o kadar da şefkatli bir konuşma yapmak için harika bir akşamdasın. Geleceğe yönelik güvenli temeller atmak, aranızdaki o zarif bağın çok daha korunaklı ve sağlam bir hal almasını sağlayacaktır.

Bekar bir Terazi burcu isen, göz önünde olacağın ortamlarda sakin, mesafeli ve bir o kadar da gizemli tavırlarınla ilgiyi hızla üzerine çekeceksin. Bu süreçte karşı taraftan göreceğin dürüst ve incelikli yaklaşım, aşka dair duvarlarını sakince esnetmene ve kalbini huzura açmana yardımcı olabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…