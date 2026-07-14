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Terazi Burcu right-white
15 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 15 Temmuz Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Yengeç burcundaki taze yeni ay enerjisi bugün kariyer hayatınızda ve toplum önündeki duruşunuzda eski defterleri önünüze getirirken, geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atmanızı sağlıyor. Merkür retrosunun etkisiyle, geçmişte yaptığınız bir iş başvurusu ya da ertelediğiniz bir mesleki proje yeniden gündem maddeniz haline gelebilir. Uranüs ve Neptün’ün sunduğu zihinsel özgürlük sayesinde, otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde tıkanıklık yaratan sorunları sakin ve diplomatik bir yaklaşımla kolayca çözeceksiniz.

Maddi konularda ise kariyerinizi ve statünüzü ilgilendiren, geçmiş bağlantılı bazı finansal kararlar bütçenizi meşgul edebilir. Geleceğe yönelik yatırımlar yaparken ya da büyük harcamalara girişirken aceleci davranmamalı, güvenli limanda kalmayı seçmelisiniz. Geçmiş iş birliklerinden gelebilecek sürpriz bir hak ediş ya da prim, bütçenizi bugün sakince dengelemenize yardım edecektir.

İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle gelecek planlarını, sorumlulukları ve aileleri de içine alan ciddi ama bir o kadar da şefkatli bir konuşma yapmak için harika bir akşamdasın. Bekar bir Terazi burcu isen, iş ortamı vasıtasıyla tanışacağın ya da duruşuyla göz önünde olan zarif birinin dikkatini, sakin ve gizemli tavırlarınla hızla üzerine çekebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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