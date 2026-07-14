Sevgili Terazi, Yengeç burcundaki taze yeni ay enerjisi bugün kariyer hayatınızda ve toplum önündeki duruşunuzda eski defterleri önünüze getirirken, geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atmanızı sağlıyor. Merkür retrosunun etkisiyle, geçmişte yaptığınız bir iş başvurusu ya da ertelediğiniz bir mesleki proje yeniden gündem maddeniz haline gelebilir. Uranüs ve Neptün’ün sunduğu zihinsel özgürlük sayesinde, otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde tıkanıklık yaratan sorunları sakin ve diplomatik bir yaklaşımla kolayca çözeceksiniz.

Maddi konularda ise kariyerinizi ve statünüzü ilgilendiren, geçmiş bağlantılı bazı finansal kararlar bütçenizi meşgul edebilir. Geleceğe yönelik yatırımlar yaparken ya da büyük harcamalara girişirken aceleci davranmamalı, güvenli limanda kalmayı seçmelisiniz. Geçmiş iş birliklerinden gelebilecek sürpriz bir hak ediş ya da prim, bütçenizi bugün sakince dengelemenize yardım edecektir.

İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle gelecek planlarını, sorumlulukları ve aileleri de içine alan ciddi ama bir o kadar da şefkatli bir konuşma yapmak için harika bir akşamdasın. Bekar bir Terazi burcu isen, iş ortamı vasıtasıyla tanışacağın ya da duruşuyla göz önünde olan zarif birinin dikkatini, sakin ve gizemli tavırlarınla hızla üzerine çekebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…